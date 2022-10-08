Прощайтесь с деньгами сразу: привычки, которые ведут к бедности

Самые опасные вещи в доме, которые срочно нужно выбросить.

Увы, но деньги с небес не падают, а даже если и падали бы, то нужно уметь их "держать" и умножать. Чтобы ваши сбережения не убегали из вашего дома, для них нужно создать благоприятные условия.

Если верить народным приметам, то есть несколько достаточно распространенных привычек, которые мешают вашим деньгам приумножаться. Как сообщает Униан, есть пять предметов, которые не стоит хранить в доме или квартире, ведь они приносят в ваше жилище бедность и беды.

Привычки, которые притягивают бедность

Разбитое зеркало или стекло в доме — такие вещи необходимо сразу выбрасывать, ведь они способны отпугивать удачу и могут стать причиной бедности.

Установка зеркала напротив кровати — считается, что зеркало это своеобразный "портал" в потусторонний мир.

Сломанные часы — приводят к бедности и несчастью, поэтому хранить их не стоит.

Битая посуда — таким предметами не стоит не то, чтобы пользоваться, но даже и хранить. Битая посуда притягивает к себе негативную энергию.

Мертвые животные и цветы для декора — такие вещи отпугивают удачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.