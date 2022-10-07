Чому дітям не можна носити речі своїх батьків: багато хто про це і не здогадується

Навіть якщо ця річ максимально модна – краще залишити її мамі

Часто буває так, що діти доношують за батьками їхні речі. Причини цього різні — брак грошей, разове "дай поносити" або дають взнаки віяння ретро-моди. Однак, попри все це, краще придбати собі нову річ, а одяг мами/тата залишити їм. Чому — читайте далі.

Як відзначають езотерики, кожна річ має енергетику свого господаря, яка просто так не відмивається і не вивітрюється. Тому частина життя батьків, їхній енергетичний заряд передаватиметься разом із одягом їхнім дітям, якщо ті вирішуватимуть його носити.

Чому дітям не варто доношувати одяг батьків

Речі батьків можуть нести на собі потужний деструктивний слід, який здатний перенестися і на дітей, якщо вони одягнуть цей одяг. Мало того, така "економія" у купівлі речей позначається на щасті, здоров’ї та добробуті.

Однак у будь-якому правилі існують винятки. Якщо це якась "щаслива річ", в якій ваші батьки досягли великих висот у житті, то такий одяг можна спокійно вдягати та носити. Щобільше, ця річ навіть може стати корисною.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в жодному разі не варто підіймати із землі.