Почему детям нельзя носить вещи своих родителей: многие об этом и не догадываются

Даже если эта вещь максимально модная — лучше оставить ее маме

Часто бывает так, что дети донашивают за родителями их вещи. Причины этого разные — недостаток денег, разовое "дай поносить", или же веяния ретро-моды дают о себе знать. Впрочем, несмотря на все это, лучше приобрести себе новую вещь, а одежду мамы/папы оставить им. Почему — читайте далее.

Как отмечают эзотерики, каждая вещь обладает энергетикой своего хозяина, которая просто так не отстирывается и не выветривается. Поэтому часть жизни родителей, их энергетический заряд будет передаваться вместе с одеждой их детям, если те решат ее носить.

Почему детям не стоит донашивать одежду родителей

Вещи родителей могут нести на себе мощный деструктивный след, который способен перенестись и на детей, если они эту одежду наденут. Более того, такая "экономия" в покупке вещей сказывается на счастье, здоровье и благополучии.

Однако в любом правиле существуют исключения. Если это какая-то "счастливая вещь", в которой ваши родители добились больших высот в жизни, то такую одежду можно спокойно надевать и носить. Более того, эта вещица даже может стать полезной.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи ни в коем случае не стоит поднимать с земли.