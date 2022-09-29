Почему запрещено посещать кладбище беременным: приметы, которые сулят беды и смерть

С кладбищем связано множество народных примет и предрассудков

Ходить на кладбища и поминать, таким образом, умерших родственников и друзей, по обыкновению принято в специальные поминальные даты. В других же случаях, как заявляют православные верующие, посещать место упокоения покойников не рекомендуется, поскольку так можно навлечь на себя гнев мертвецов.

О том, что нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь на себя и близких людей беду, пишет meta. Рассказываем, какие ритуалы не стоит игнорировать при посещении могил усопших, а что может привести даже к смерти.

Когда и кому нельзя посещать кладбище

В церковные праздники — в эти дни души умерших отправляются в храмы.

В день рождения и в день ангела покойного.

После захода солнца. Считается, что вторая половина дня принадлежит мертвецам.

Нельзя посещать кладбище беременным женщинам. Считается, что в еще нерожденного ребенка может поселиться чужая душа или мертвецы заберут его к себе.

Народные приметы про кладбище

Увидеть на кладбище кошку – к болезням.

Споткнуться или упасть на кладбище – примета сулит смерть. В таком случае необходимо сразу же уйти домой, не останавливаясь по пути.

или – примета сулит смерть. В таком случае необходимо сразу же уйти домой, не останавливаясь по пути. Упал памятник – что-то беспокоит душу покойного.

– что-то беспокоит душу покойного. Забрать домой упавшую на кладбище вещь — она уже принадлежит мертвым, приносить ее в дом – дурная примета.

она уже принадлежит мертвым, приносить ее в дом – дурная примета. Если считать на кладбище деньги, то они вскоре вас покинут.

Ранее "Телеграф" писал, что запрещено делать в больнице согласно народным поверьям.