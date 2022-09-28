Що категорично не можна робити у лікарні, якщо не хочете повернутися на ліжко: прикмети

Щоб якнайшвидше одужати і виписатися з лікарні, важливо не робити кілька речей.

Люди вірять у народні прикмети, які оберігають їх від біди, бідності та розбрату. Багато чого стосується питань здоров’я та самопочуття. Важливо дотримуватись певних заборон, щоб у разі хвороби скоріше піти на поправку.

"Телеграф" знайшов цікаві прикмети, які допомагають швидше виписатися з лікарні. А ще виконання народних рекомендацій дозволить хворобі повністю відступити та не повертатися.

Що не можна робити у лікарні: народні прикмети

Прикмета говорить: щоб не довго затримуватися у лікарні, не потрібно перебиратися на ліжко, що звільнилося в палаті.

Аналогічне попередження стосується переходу до іншої палати – тому що так хворий закріплюється у приміщенні стаціонару.

Категорично не можна займатися рукоділлям у палаті. Вишивка, шиття або в’язання надовго "прив’язує" пацієнта до лікарняних стін.

Відвідувачі в жодному разі не повинні приносити в палату білі та червоні квіти, тому що саме ці два кольори відкладають момент одужання хворого.

Якщо вас виписали, важливо нічого не залишати після себе у палаті. Навіть сміття – зберіть і донесіть до відра. Інакше хвороба може повернутися і знову привести вас у це місце.

Інша річ, якщо палата розташована в пологовому будинку, а пацієнтка мріє про наступну дитину. Тоді прикмета про залишену річ спрацює на неї позитивно.

Найнебезпечнішою прикметою вважається птах, що б’ється у вікно палати. Хворі вірять, що він віщує смерть когось із пацієнтів.

Раніше "Телеграф" розповідав про жахливу прикмету, чому не можна нічого піднімати на перехресті. А ще дізнайтеся, чому не можна доїдати крихти і до чого призведе зайва ощадливість.