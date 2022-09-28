Что категорически нельзя делать в больнице, если не хотите вернуться на койку: приметы

Чтобы побыстрее выздороветь и выписаться из больницы, важно не делать несколько вещей.

Люди верят в народные приметы, которые оберегают их от беды, бедности и раздора. Многие касаются вопросов здоровья и самочувствия. Важно соблюдать определенные запреты, чтобы в случае болезни поскорее пойти на поправку.

"Телеграф" нашел интересные приметы, которые помогают поскорее выписаться из больницы. А еще выполнение народных рекомендаций позволит болезни полностью отступить и не возвращаться.

Что нельзя делать в больнице: народные приметы

Примета гласит: чтобы не долго задерживаться в больнице, не нужно перебираться на освободившуюся в палате койку.

Аналогичное предупреждение касается перехода в другую палату – потому что так больной закрепляется в помещении стационара.

Категорически нельзя заниматься рукоделием в палате. Вышивка, шитье или вязание надолго "привязывает" пациента к больничным стенам.

Посетители ни в коем случае не должны приносить в палату белые и красные цветы, потому что именно эти два цвета отсрочивают момент выздоровления больного.

Если вас выписали, важно ничего не оставлять после себя в палате. Даже мусор – соберите и донесите до мусорного ведра. Иначе болезнь может вернуться и вновь привести вас в это же место.

Другое дело, если палата расположена в родильном доме, а пациентка мечтает о следующем ребенке. Тогда примета об оставленной вещи сработает на нее положительно.

Самой опасной приметой считается птица, бьющаяся в окно палаты. Больные верят, что она предвещает смерть кого-то из пациентов.

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