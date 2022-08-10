Популярна порноакторка і блогерка знайдена вбитою в росії: фото і відео, якою вона була

На шиї дівчини виявили шість ножових поранень

У російському Санкт-Петербурзі знайшли вбитою порноакторку та TikTok-блогерку Анастасію Гришман (відома під псевдонімом grshmn). У тому, що сталося з дівчиною, підозрюють її хлопця, який нібито зізнався у скоєнні злочину своїй подрузі.

Як передає Starhit, 26-річна блогерка перестала виходити на зв'язок близько тижня тому. Про це поліції повідомила її подруга. Примітно, що соцмережі дівчини увесь час, поки її шукали, були активними.

Тіло порноакторки знайшли в орендованій нею квартирі на Південному шосе Санкт-Петербурга. За попередньою інформацією, на шиї дівчини було шість ножових поранень. Експерти кажуть, що її вбили у спальні, а потім перенесли тіло у ванну.

Одразу після цього правоохоронці оголосили у розшук хлопця Гришман, який з нею проживав, 24-річного Дмитра Чернишова. Чоловік був партнером Анастасії й на знімальному майданчику — удвох вони знімали порноролики й викладали їх на відповідні ресурси, зокрема Onlyfans та Ponhub, де у дівчини були тисячі підписників. Примітно, що Чернишов був кілька разів засуджений за крадіжки та ухилення від проходження військової служби.

Профіль Гришман на одному з порноресурсів

Додамо, що дівчина була прихильницею татуювань — на її тілі їх було сотні. Крім того, вона мала лялькову зовнішність, яку її шанувальники на порнографічному сервісі асоціювали з героїнями жанру аніме.

Вбита Анастасія Гришман мала сотні татуювань та робила себе схожою на ляльку

У вбивстві порноакторки з Санкт-Петербургу підозрюють її хлопця

У соцмережі TikTok на дівчину підписані понад 290 тисяч осіб. При цьому відео, якими вона ділилася з користувачами, зібрали понад 13 мільйонів вподобань. Серед останнього, що публікувала Анастасія Гришман у соціальній мережі — нові набиті татуювання на руках, покупка машини та її ремонт. Були кадри й з хлопцем, якого тепер підозрюють у її вбивстві — вони стосувалися знімання порнографічних роликів, посилання на які дівчина викладала в іншій соцмережі.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, Дмитра Чернишова вдалося затримали 10 серпня. Перед цим на його сторінці в Instagram з'явився допис від імені його подруги, у якому йдеться, що він дійсно вбив Анастасію Гришман нібито через те, що вона цього хотіла.

Невідома дівчина називає підозрюваного у вбивстві "доброю людиною" і каже, що буде сумувати за вбитою дівчиною.

У вбивстві Гришман підозрюють її хлопця - Дмитра Чернишова

На його сторінці в Instagram з'явилося зізнання у вбивстві

Невідома особа просить, що Чернишова не засуджували за вбивство його дівчини

Примітно, що в одному із коментарів на його сторінці з'явилася інформація, що батьки Гришман намагалися відмовити дівчину зустрічатися з Дімою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Луганську почав орудувати серійний вбивця та ґвалтівник. За словами місцевих жителів, останнім часом він позбавив життя вісьмох дівчат, але місцева "поліція" не надто старанна з його пошуками, оскільки є підозра, що він прибув до міста разом із російськими військовими.