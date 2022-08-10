Популярная порноактриса и блогер найдена убитой в россии: фото и видео, какой она была

На шее девушки обнаружили шесть ножевых ранений

В российском Санкт-Петербурге нашли убитую порноактрису и TikTok-блогершу Анастасию Гришман (известная под псевдонимом grshmn). В случившемся с девушкой подозревают ее парня, якобы признавшегося в совершении преступления своей подруге.

Как передает Starhit, 26-летняя блогерша перестала выходить на связь около недели назад. Об этом полиции сообщила ее подруга. Примечательно, что соцсети девушки все время пока ее искали, были активными.

Тело порноактрисы нашли в ее съемной квартире на Южном шоссе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, на шее девушки было шесть ножевых ранений. Эксперты говорят, что ее убили в спальне, а затем перенесли в ванную.

Сразу после этого правоохранители объявили в розыск проживавшего с ней парня — 24-летнего Дмитрия Чернышева. Мужчина был партнером Анастасии и на съемочной площадке – вдвоем они снимали порноролики и выкладывали их на соответствующие ресурсы, в частности Onlyfans и Pornhub, где у девушки были тысячи подписчиков. Примечательно, что Чернышев был несколько раз осужден за воровство и уклонение от прохождения военной службы.

Профиль Гришман на одном из порноресурсов

Добавим, что девушка была поклонницей татуировок – на ее теле их было сотни. Кроме того, у нее была кукольная внешность, которую ее поклонники на порнографическом сервисе ассоциировали с героинями жанра аниме.

Убитая Анастасия Гришман имела сотни татуировок и делала себя похожей на куклу

В убийстве порноактрисы из Санкт-Петербурга подозревают ее парня

В соцсети TikTok на девушку подписаны более 290 тысяч человек. При этом видео, которыми она делилась с пользователями, собрали более 13 миллионов предпочтений. Среди последнего, что публиковала Анастасия Гришман в социальной сети, — новые набитые татуировки на руках, покупка машины и ее ремонт. Были кадры и с парнем, которого теперь подозревают в ее убийстве — они касались съемки порнографических роликов, ссылки на которые она публиковала в другой соцсети.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Дмитрий Чернышев был задержан 10 августа. Перед этим на его странице в Instagram появилось сообщение от имени его подруги, в котором говорится, что он действительно убил Анастасию Гришман якобы из-за того, что она этого хотела.

Неизвестная девушка называет подозреваемого в убийстве "добрым человеком" и говорит, что будет скучать по убитой девушке.

В убийстве Гришман подозревают ее парня – Дмитрия Чернышева

На его странице в Instagram появилось признание в убийстве

Неизвестный просит, чтобы Чернышева не осуждали за убийство его девушки

Примечательно, что в одном из комментариев на его странице появилась информация о том, что родители Гришман пытались отговорить девушку встречаться с Димой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Луганске начал орудовать серийный убийца и насильник. По словам местных жителей, в последнее время он лишил жизни восьми девушек, но местная "полиция" не слишком усердна с его поисками, поскольку есть подозрение, что он прибыл в город вместе с российскими военными.