П’ять речей, які не варто позичати комусь або брати у борг: притягують нещастя і негатив

Деякі чужі речі краще навіть не брати до рук

В езотериці вважається, що кожен предмет у будинку має певну енергію, тому деякі речі варто негайно викинути, щоб не накликати на себе біду. З цієї ж причини дещо небезпечно позичати у чужих людей або навпаки давати їм у борг.

Існує багато прикмет і забобонів про те, які речі заборонено позичати. Езотерики виділяють щонайменше п’ять позицій. Вважається, що той чи інший атрибут побуту чи інтер’єру може нести відбиток негативної енергії власника. Якщо ви не хочете притягнути в життя негатив та нещастя, то краще не запозичувати такі предмети в інших людей.

Які речі не можна брати в борг або позичати чужим людям:

Мітла або віник. Ці речі мають справу зі сміттям, у тому числі й енергетичним. Стару мітлу, згідно з прикметою, взагалі слід викинути після використання.

Ці речі мають справу зі сміттям, у тому числі й енергетичним. Стару мітлу, згідно з прикметою, взагалі слід викинути після використання. Сіль. Вважається, що цей продукт вбирає енергетику. Навіть якщо ви дали комусь сіль, не вимагайте її повертати. Просто подаруйте. В іншому випадку, за словами езотериків, можуть виникнути проблеми та сварки з близькими.

Вважається, що цей продукт вбирає енергетику. Навіть якщо ви дали комусь сіль, не вимагайте її повертати. Просто подаруйте. В іншому випадку, за словами езотериків, можуть виникнути проблеми та сварки з близькими. Посуд. Ми доторкаємося до нього і губами, і руками, тому тут також може залишатися та чи інша наша енергетика. Якщо ви віддасте свій посуд, кажуть езотерики, то енергетично ослабнете, та й іншій людині цей предмет не обіцяє нічого позитивного.

Ми доторкаємося до нього і губами, і руками, тому тут також може залишатися та чи інша наша енергетика. Якщо ви віддасте свій посуд, кажуть езотерики, то енергетично ослабнете, та й іншій людині цей предмет не обіцяє нічого позитивного. Одяг. Прикмети свідчать, що не можна давати носити свій одяг, просочений вашою енергією. Так само як і енергетики не радять носити чужі речі.

Прикмети свідчать, що не можна давати носити свій одяг, просочений вашою енергією. Так само як і енергетики не радять носити чужі речі. Прикраси. Особливо слід бути обережним з виробами з натуральним камінням, що мають потужну силу.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в будинку є енергетичними вампірами і чому їх потрібно терміново позбутися.