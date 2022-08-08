Почему нельзя смотреть в треснувшее зеркало: приметы, которые сулят опасность

На протяжении многих веков существует особое отношение к зеркалам

Есть вещи, которые притягивают негативную энергию словно магнит. Привычные предметы могут стать причиной постоянных неудач. К таким вещам относиться зеркало, которое считается в народе порталом в загробный мир, где могут прятаться злые духи.

Зеркало имеет свойство впитывать у себя окружающую энергетику и считывать информацию с тех людей, которые заглядывают в него. А люди ведь могут быть как хорошими, так и плохими. Также важно, где и как зеркало расположено в комнате. Рассказываем, какие приметы указывают на опасность от зеркал.

Само разбилось зеркало или на нем появились трещины – может кто-то умереть из близких или серьезно заболеть. Плохо, когда зеркало падает из рук и разбивается – стоит ожидать неприятности.

В треснувшее зеркало смотреться нельзя, поскольку оно "разрезает" энергию человека и притягивает заболевания и неприятности.

Мыть зеркало нужно только мочалкой или салфеткой. Если его тереть бумагой, то скоро начнутся ссоры.

Читайте также: Категория Lifestyle Plus Почему нельзя спать напротив зеркала: вас ждут опасные последствия Зеркало — это не только часть интерьера, но и сильный энергетический предмет.

Зеркало, которое побывало в чьем-то доме, лучше не покупать, и не брать в качестве подарка, потому что оно таит неизвестную энергию. Если кто-то в том доме умер или болел, то такое же начнется у нового владельца.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя держать в доме треснувшее или разбитое зеркало.