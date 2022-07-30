"Сумне враження": доктор Комаровський поставив несподіваний діагноз путіну

Лікар закликає не розраховувати на те, що диктатор помре від хвороби

Популярний український лікар Євген Комаровський розповів про ще одну хворобу російського диктатора володимира путіна, але зазначив, що завдяки сучасній медицині жодна з них не зможе змусити його найближчим часом залишити посаду.

В інтерв’ю головному редактору видання "Гордон" Алесі Бацман він розповів, що коли путін виходив з літака в столиці Ірану, то справив на нього "сумне враження".

"Я якраз поставив йому діагноз: посткоронавірусна енцефалопатія", — сказав Комаровський і додав, що путін "ближчий до кінця", ніж він думав.

Що стосується чуток про те, що у російського диктатора може бути онкологія, лікар зазначив, що у нього може бути багато всяких хвороб і можливо навіть тяжких.

"Хвороби, яка змусить його відійти, покинути трон у найближчі чотири-п’ять років я не бачу. Він може страждати, але їхня медицина може підтримувати його в стані, коли він прийматиме рішення", — додав він.

У зв’язку з цим Комаровський закликав не чекати, що природа зведе путіна в могилу, а натомість розраховувати на українських захисників, реакцію світового суспільства та на погіршення якості життя в росії.

Як повідомлялося раніше, російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко розповів, що якщо росіяни втратять контроль над Херсоном, то подібна поразка може серйозно похитнути авторитет путіна та призвести до того, що його ліквідують наближені до нього особи.