"Грустное впечатление": доктор Комаровский поставил неожиданный диагноз путину

Доктор призывает не рассчитывать на то, что диктатор умрет от болезни

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал об еще одной болезни российского диктатора владимира путина, но отметил, что благодаря современной медицине ни одна из них не сможет заставить его в ближайшее время покинуть пост.

В интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман он рассказал, что когда путин выходил из самолета в столице Ирана, то произвел на него "грустное впечатление".

"Я как раз поставил ему диагноз: посткоронавирусная энцефалопатия", — сказал Комаровский и добавил, что путин "ближе к концу", чем он думал.

Что касается слухов о том, что у российского диктатора может быть онкология, доктор отметил, что у него может быть много всяких болезней и возможно даже тяжелых.

"Болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения", — добавил он.

В связи с этим Комаровский призвал не ждать, что природа сведет путина в могилу, а вместо этого рассчитывать на украинских защитников, реакцию мирового общества и на ухудшение качества жизни в россии.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путинский режим, пытаясь совокупиться с трупом СССР, отравился его трупным ядом и начинает агонизировать Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман убежден, что у кремле уже ощущают надвигающийся конец путинского режима

Как сообщалось ранее, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко рассказал, что если россияне потеряют контроль над Херсоном, то подобное поражение может серьезно пошатнуть авторитет путина и привести к тому, что его ликвидируют приближенные к нему лица.