Не проста застуда: лікар пояснив, про що говорить кашель путіна

Кашель може свідчити про багато важких захворювань

Останнім часом багато фахівців звертають увагу на те, що російський диктатор володимир путін демонструє ознаки низки небезпечних захворювань. Зокрема, під час візиту до Ірану він почав кашляти, що породило ще більше чуток про його неважливий стан, хоча сам він пояснив це застудою.

Як розповів парамедик, доктор невідкладних станів Руслан Самігуллін в ефірі сюжету на телеканалі FreeДом, подібний кашель є симптомом багатьох тяжких хвороб.

"Ми можемо підозрювати, що це рак щитовидної залози чи рак легень", — зазначив він.

За його словами, у таких випадках найчастіше спостерігається кашель та хрипоту голосу.

При цьому він зазначив, що у пацієнтів з раком щитовидної залози зазвичай є добрі прогнози, адже близько 70-75% хворих виліковуються від хвороби протягом п’яти років.

А ось рак легень лікувати складніше, оскільки він має властивість метастазувати на інші органи та загалом поводиться більш агресивно.

Варто зазначити, що кашель не єдине, на що звернули увагу ЗМІ під час візиту путіна до Ірану. Так під час сходження з трапу в аеропорту Тегерана диктатор помітно накульгував, хоч і намагався не подавати знаку, ніби щось іде не так.