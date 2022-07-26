Беспорядочно дергает руками и ногами: у путина подозревают редкое заболевание мозга

Странные жесты кровавого диктатора замечали неоднократно

Последние несколько месяцев мировое сообщество активно обсуждает вероятные болезни российского президента владимира путина. Добавляет поводы для обсуждений и поведение кровавого диктатора — в частности, в его жестах и мимике заметили намек на редкую болезнь Гантингтона.

Как говорится в сюжете телеканала FreeДом, о генетическом возрастном заболевании головного мозга говорит тремор рук и беспорядочные движения руками и ногами.

"Все эти подергивания рук, ног… Это говорит о том, что это не просто человек приблизился к такому возрасту, а что у него еще достаточное количество заболеваний, вызывающих дополнительные сокращения клеток головного мозга. То есть много очагов мозга у него уже умерло", — отметил врач-невролог Алексей Пелепейченко.

Это заболевание головного мозга, по словам экспертов, связано с гибелью прогрессирующей клеток. Диагноз звучит как "болезнь Гантингтона", которая в конечном итоге приводит к атрофии коры головного мозга.

"Она сопровождается симптомами, которые мы видим. Это тремор рук, это хорея — непроизвольные беспорядочные движения рук, ног, мимические нарушения, его покусывание губ… Это генетическое заболевание, и оно является аутоиммунным. Прогноз при этом заболевании после появления первого симптома – 10- 20 лет. При этом пациенты умирают не от самой болезни, а от связанных заболеваний", – добавила врач-невролог Елена Довгань в комментарии Nexta.

Напомним, что беспорядочные движения ногами у путина замечали еще в мае, когда он был на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Со временем ситуация только ухудшилась, ведь 20 июля во время схода с трапа в аэропорту Тегерана российский президент заметно прихрамывал, хоть и пытался делать вид, что все нормально.