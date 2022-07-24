Роблять житло дешевим і незатишним: речі у квартирі, які видають бідність

Якщо у вашій оселі є ці речі, то не допоможе навіть дорогий ремонт.

Інтер’єр у будинку не лише впливає на емоційний стан людини, а й показує її характер, розповідає про звички та спосіб життя. Щобільше, з того, як обставлена квартира, можна зрозуміти рівень фінансового забезпечення господарів. Однак і тут не все так просто: деякі речі можуть видати злидні, навіть якщо це зовсім не так.

Які деталі інтер’єру здатні геть-чисто зіпсувати навіть дорогий ремонт, пише belnovosti. Цих речей бажано позбутися якнайшвидше.

Речі у квартирі, які вказують на бідність

Перше – це м’які меблі. Вицвілу і потерту оббивку потрібно терміново замінити.

Друге — штори у дверях. Якщо у вашому будинку є такий декор — негайно його позбудьтеся.

Третє – килимові доріжки. Таких елементів у квартирі не повинно бути.

"Дорогі" люстри з безліччю різних завитків — це четверта річ, яку варто також замінити у своїй квартирі. Найкраще вибрати мінімалістичний варіант.

П’яте – м’які іграшки. Велика кількість різних ведмедиків, ляльок чи машинок доречні лише у дитячій кімнаті.

І шосте — посуд зі сколами негайно оправляйте на сміття, навіть якщо це ваша улюблена чашка або тарілка.

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