Делают жилье дешевым и неуютным: вещи в квартире, которые выдают бедность

Если в вашем доме есть эти вещи, то не поможет даже дорогой ремонт.

Интерьер в доме не только влияет на эмоциональное состояние человека, но и показывает его характер, рассказывает о привычках и образе жизни. Более того, из того как обставлена квартира, можно понять уровень финансового обеспечения хозяев. Однако и тут не все так просто: некоторые вещи могут выдать бедность, даже если это совсем не так.

Какие детали интерьера способны напрочь испортить даже дорогой ремонт, пишет belnovosti. От этих вещей желательно избавиться как можно скорее.

Вещи в квартире, которые указывают на бедность

Первое — это мягкая мебель. Выцветшую и потертую обивку нужно срочно заменить.

Второе — шторы в дверном проеме. Если в вашем доме есть такой декор — немедленно от него избавляйтесь.

Третье — ковровые дорожки. Таких элементов в квартире быть не должно.

"Дорогие" люстры со множеством различных завитушек и висюлек — это четвертая вещь, которую стоит также заменить в своей квартире. Лучше всего выбрать минималистичный вариант.

Пятое — мягкие игрушки. Большое количество различных мишек, кукол или машинок уместны только в детской комнате.

И шестое — посуду со сколами немедленно оправляйте в мусор, даже если это ваша любимая чашка или тарелка.

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