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"Помре наприкінці війни... може, через самогубство": екстрасенс спрогнозував, коли не стане путіна

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Екстрасенси кажуть, що швидкого відходу путіна на той світ не буде Новина оновлена 16 липня 2022, 19:59
Екстрасенси кажуть, що швидкого відходу путіна на той світ не буде

Російському диктатору дають щонайбільше 5 років перед тим, як він помре

Останнім часом чутки про важку хворобу кривавого диктатора володимира путіна обговорюються все частіше, у зв'язку з чим багато хто прогнозує його скору смерть. Однак, екстрасенси не радують такими прогнозами, кажучи, що російський президент помре наприкінці війни з Україною, а вона триватиме довго.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Конкурент T" повідомив переможець шоу "Битва екстрасенсів" (20 сезон) Арман Цибульський.

За його словами, на фронті будуть як погіршення, так і покращення, але бойові дії між Україною та росією триватимуть довго. При цьому екстрасенс переконаний, що голоду в нашій країні не буде.

За прогнозом Цибульського, путін вмовить лукашенка доєднати білоруські війська до війни проти України — удар може відбутися до осені. Екстрасенс стверджує, що тоді у бойові дії втрутиться Польщі й "почнеться новий цикл протистояння".

"Повне повернення тимчасово окупованих територій не надасть гарантій безпеки. Якщо ми боротимемося в межах своєї країни, це ні до чого не призведе. Для того, щоб перемогти, потрібно йти до самої москви і сприяти зміні влади в росії. Але цього не можна зробити без підтримки інших країн", — зазначив Арман Цибульський додав: "росія нікуди не подінеться. Ще кілька років я бачу… може, п'ять років, путін буде при владі. Але наприкінці війни він помре. Може, через самогубство… Але дуже таємно. А його спільники будуть засуджені. Таким бачу я кінець усієї цієї історії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс і таролог Макс Гордєєв порадив не зациклюватися на питанні про дату смерті путіна, оскільки на його місце цілком може прийти значно гірша людина.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Смерть