Коли помре путін: екстрасенси дали прогноз

Екстрасенси кажуть, що смерть російського диктатора може настати вже незабаром.

На тлі численних чуток про тяжкі хвороби російського диктатора володимира путіна у багатьох виникає питання про те, чи може статися так, що недуги стануть причиною його смерті або принаймні відставки.

При цьому взяти участь у роздумах на цю тему вирішили приєднатися не лише політологи та аналітики, а й адепти різних містичних практик, на кшталт шаманів, окультистів та астрологів.

Так екстрасенс і таролог Макс Гордєєв в ефірі "Ранок з Україною" порадив не зациклюватися на питанні про дату смерті путіна, оскільки на його місце цілком може прийти людина гірша, оскільки ім’я його наступника досі не відоме.

"Звичайно, коли помре путін, всі радітимуть. Але він повинен померти так, щоб на його місце не став ще більший тиран", — сказав він.

При цьому він зазначив, що є "тривожні дзвіночки" про те, що його може замінити чинний голова Чечні рамзан кадиров.

Водночас російський філософ та окультист Андрій Космач під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним висловив думку, що після весняного коридору затемнень життя путіна підійде до кінця.

За його словами, троє найкращих корифеїв політичної астрології склали прогноз, згідно з яким із ймовірністю з 98,5% путін помре в травні 2023 року, решта 1,5% припускають, що його агонія затягнеться до серпня того ж року.

Своєю чергою українська мольфарка Магдалена Мочіовські вважає, що смерть путіна буде не природною, а швидше за все його "приберуть".

"Я завжди говорю, що ми не можемо його передбачати, тому що він захищений. Тому що я припускаю, це один термін, тобто до року часу — і він має померти", — сказала вона.

Водночас вона вважає, що навіть у разі смерті путіна люди про це дізнаються далеко не відразу, а росіянами ще деякий час правитиме двійник.

Як повідомлялося раніше, відомий астролог Влад Росс розповів, що вже в серпні на росію чекає важкий місяць, який може закінчитися смертю диктатора.