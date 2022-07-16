"Умрет в конце войны... может, из-за самоубийства": экстрасенс спрогнозировал, когда не станет путина

Российскому диктатору дают максимум 5 лет перед тем, как он умрет

В последнее время слухи о тяжелой болезни кровавого диктатора владимира путина обсуждаются все чаще, в связи с чем многие прогнозируют его скорую смерть. Однако, экстрасенсы не радуют такими прогнозами, говоря, что российский президент умрет в конце войны с Украиной, а она будет продолжаться долго.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Конкурент T" сообщил победитель шоу "Битва экстрасенсов" (20 сезон) Арман Цыбульский.

По его словам, на фронте будут как ухудшение, так и улучшение, но боевые действия между Украиной и россией будут продолжаться долго. При этом экстрасенс уверен, что голода в нашей стране не будет.

По прогнозу Цыбульского, путин уговорит лукашенко присоединить белорусские войска к войне против Украины — удар может произойти до осени. Экстрасенс утверждает, что тогда в боевые действия вмешается Польша и "начнется новый цикл противостояния".

"Полный возврат временно оккупированных территорий не предоставит гарантий безопасности. Если мы будем бороться в пределах своей страны, это ни к чему не приведет. Для того чтобы победить, нужно идти к самой москве и способствовать смене власти в россии. Но этого нельзя сделать без поддержки других стран", — отметил Арман Цыбульский и добавил: "россия никуда не денется. Еще несколько лет я вижу… может, пять лет, путин будет у власти. Но в конце войны он умрет. Может, из-за самоубийства… Но очень тайно. А его подельники будут осуждены. Таким вижу я конец всей этой истории".

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс и таролог Макс Гордеев посоветовал не зацикливаться на вопросе о дате смерти путина, поскольку на его место вполне может прийти гораздо худший человек.