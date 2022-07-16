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Будете багатшими за свого сусіда: які прикмети привертають до оселі гроші

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Грошові прикмети, які справді працюють Новина оновлена 16 липня 2022, 12:02
Грошові прикмети, які справді працюють

Ці повір’я перевірені десятками років і справді допомагають стати багатими та залучити гроші до своєї оселі

Усі хочуть жити так, щоби ні в чому собі не відмовляти. Навіть якщо у вас немає машинки, що друкує гроші, є шанс залучити до себе гроші за допомогою грошових прикмет, яких наші предки здавна намагалися дотримуватися.

У наші дні легко можна знайти книги, що розповідають про правильне ставлення до фінансів, проте підкріпитися знаннями про пару-трійку прикмет зайвим ніколи не буде.

Народні прикмети, щоб водилися гроші

  • Не віддавайте гроші з рук до рук. Кладіть на поверхню, щоб людина не брала у вас купюри з рук.
  • Покладіть кілька монет під скатертину або клейонку на кухонному столі.
  • У перші пару днів Місяця, що росте, покажіть молодику монетку, а потім сховайте в гаманець. Це буде грошовий талісман, який краще не витрачати.
  • У перший день після росту Місяця насипте в ємність рис і щодня кладіть у неї монетки. Робіть це до повні, і цього ж дня роздайте монети на пожертву.
  • Зберігайте віник помелом верх і мийте після кожного використання під холодною водою.
  • Повісьте на двері підкову або нанесіть її малюнок.
  • Намагайтеся стригтися і голитися тільки щоп’ятниці. Вважається, що такі процедури цього дня приваблюють багатство до оселі.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна давати гроші у борг, щоб не стати жебраком.

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