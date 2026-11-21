Поліція шукає свідків події та просить надати відеозаписи

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У Черкасах з Дніпра підняли автомобіль, який злетів у річку близько опівночі. В салоні авто виявили тіла двох молодих жінок.

Поліція Черкаської області повідомила, що автомобіль з’їхав у річку в мікрорайоні Митниця. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, для з'ясування обставин трагедії.

Зазначається, що виклик щодо ДТП надійшов близько опівночі. На місце виїхали слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, патрульні роти водної поліції та рятувальники ДСНС. Вони розпочали пошуки на дні річки й підняли автомобіль на берег.

Патрульні роти водної поліції виявили місцезнаходження автомобіля у річці. Фото cherkasypolice/facebook

"За попередньою інформацією, 43-річному власнику автомобіля вдалося самостійно вибратися з авто. 28- та 39-річна жінки загинули. Їхні тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", – повідомила речниця Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк.

До підйому автомобіля з Дніпра долучились рятувальники ДСНС. Фото cherkasypolice/facebook

Поліція обгородила місце ДТП. Фото cherkasypolice/facebook

Авто дістали за допомогою спецтехніки. Фото cherkasypolice/facebook

Водій вибрався з води самостійно. Фото cherkasypolice/facebook

Вона додала, що слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 287 Кримінального кодексу України – випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації – та за частиною 3 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Також поліція просить свідків трагедії розповісти деталі ДТП. Правоохоронці хочуть дізнатись, як автомобіль з’їхав у річку та подальший перебіг подій.

Правоохоронці зібрали речові докази на місці ДТП. Фото cherkasypolice/facebook

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