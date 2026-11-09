Перший замах та ексклюзивні фото вбитої Фаріон: дивіться нові подробиці справи на SWEET.TV

На довічний вирок В’ячеславу Зінченку, який суд першої інстанції оголосив 1 жовтня 2026 року, подали апеляцію

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Перша спроба вбивства Ірини Фаріон у Львові відбулася 17 липня 2024 року – за два дні до смертельного пострілу. Про це розповіла адвокатка потерпілої сторони Наталія Романик, за словами якої нападник продовжив реалізовувати свій намір після невдачі.

Цю обставину Наталія Романик розкрила в новому випуску "Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV – "Постріл на Масарика. Справа Ірини Фаріон". Програма зіставляє матеріали слідства й аргументи сторін, а також містить розмову з донькою загиблої та раніше не опубліковані родинні фотографії.

Що розповіла адвокатка про події 17 липня

"Йому вперше не вдалося вчинити злочин 17-го числа. Він продовжив свій злочинний намір і його таки реалізував", – розповіла Наталія Романик, адвокатка та представниця потерпілої Софії Особи, доньки Ірини Фаріон.

За словами Романик, слідство досліджувало й інформацію про інших потенційних жертв. Одним із критеріїв вибору цілі була суспільна відомість людини: злочин мав спричинити широкий резонанс.

Мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон смертельно поранили 19 липня 2024 року біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня вона померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Згодом Шевченківський районний суд Львова визнав його винним і призначив довічне позбавлення волі.

Слідчі аналізували записи камер, щоб відновити маршрути підозрюваного

Пістолет не знайшли: на яких доказах ґрунтується обвинувачення

Одне з ключових питань справи – доля зброї. Правоохоронці відновили маршрути підозрюваного, проаналізували численні записи камер спостереження та провели десятки експертиз. Однак пістолет, з якого здійснили смертельний постріл, так і не знайшли.

Обвинувачення спирається на результати ДНК-дослідження, цифрові докази та одорологічну експертизу – аналіз запахових слідів. Автори випуску розглядають відомості про стеження за Фаріон, пересування підозрюваного й цифрові сліди, які вивчали слідчі.

Водночас прихильники засудженого ставлять під сумнів обставини вилучення гільзи та заявляють про нібито відсутні сліди порохових газів на одязі загиблої. У програмі ці заперечення розглядають поряд із доказами сторони обвинувачення.

Чи достатня така доказова база для довічного вироку за відсутності знаряддя вбивства – питання, на яке адвокати Сергій Старенький та Євген Солодко дають різні відповіді. Вони також аналізують можливі мотиви злочину. Окрему увагу у випуску приділили судовим засіданням і тому, як захист та обвинувачення пояснюють ті самі обставини.

Софія Особа поділилася спогадами про матір

Особисту частину розслідування становить розмова із Софією Особою. Вона вперше надала для програми світлини з родинного архіву, які раніше не публікували, та розповіла про виховання і цінності, що отримала від матері. Ці спогади доповнюють публічний образ Фаріон як безкомпромісної громадської діячки.

"Мама мене виховувала сама. Мама дала мені основні цінності – це любов до України та любов до української мови", – розповіла донька Ірини Фаріон Софія Особа.

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Фото з особистого архіву Софії Особи

Чи всі обставини злочину вдалося встановити? Які питання залишаються до доказів обвинувачення та чи може суспільний резонанс впливати на судовий процес? У новому розслідуванні команда SWEET.TV зібрала позиції прокурора, адвокатів, експертів і представників різних сторін цієї справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Ірина Фаріон у дитинстві і молодості.