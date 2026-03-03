В Україні спіймали 15 людей за секс-насильство над дітьми: названо кричущі випадки

Підозрювані притягнуто до відповідальності

В Україні затримали 15 людей за сексуальну експлуатацію дітей в інтернеті, включаючи випадки із власними дітьми. Їм було повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також скоєння інших злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством над неповнолітніми.

Що потрібно знати:

Серед затриманих є людина, яка використала власну доньку у зйомках порно

Злочинці використовували сучасні технології, включаючи VPN та закриті онлайн-платформи, щоб приховувати свої дії

Завдяки своєчасній роботі поліції вдалося запобігти більшій кількості потерпілих дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов. За його словами, це результат операції із протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі, під час якої міграційна поліція спільно зі слідчими притягнула до кримінальної відповідальності цих осіб.

Андрій Нєбитов повідомив про випадки сексуальної експлуатації дітей в Україні

Андрій Нєбитов повідомив про випадки сексуальної експлуатації дітей в Україні

Небытов назвав самі кричущі випадки, які були розкриті правоохоронцями:

На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.

У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.

На Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.

Жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.

Андрій Нєбитов повідомив про випадки сексуальної експлуатації дітей в Україні

Андрій Нєбитов повідомив про випадки сексуальної експлуатації дітей в Україні

Зазначається, що зловмисники використали сучасні технології, щоб приховувати свої дії.

Саме для боротьби з такими викликами в межах євроінтеграції у структурі МІПОЛу були створені підрозділи з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті. Сьогоднішній результат — це їхня заслуга. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою. До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт. сказав Нєбитов.

Андрій Нєбитов повідомив про випадки сексуальної експлуатації дітей в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поліція затримала у Польщі чотирьох українців.