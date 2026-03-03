В Украине поймали 15 человек за секс-насилие над детьми: названы самые вопиющие случаи
Подозреваемые привлечены к ответственности
В Украине задержали 15 человек за сексуальную эксплуатацию детей в интернете, включая случаи с собственными детьми. Им было сообщено о подозрении за изготовление и сбыт детской порнографии, а также совершение других преступлений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.
Что нужно знать:
- Среди задержанных есть человек, который использовал собственную дочь в съемках порно
- Преступники использовали современные технологии, включая VPN и закрытые онлайн-платформы, чтобы скрывать свои действия
- Благодаря своевременной работе полиции удалось предотвратить большее количество пострадавших детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов. По его словам, это результат операции по противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в онлайн-пространстве, в ходе которой миграционная полиция совместно со следователями привлекли к уголовной ответственности этих лиц.
Небытов назвал сами вопиющие случаи, которые были раскрыты правоохранителями:
- В Тернопольской области 35-летний мужчина вербовал в телеграмме малолетних девочек и обманом заставлял их создавать порноконтент. Он также долгое время насиловал 14-летнего ребенка и снимал это на видео, которое потом продавал.
- В Ровенской области полицейские задержали злоумышленника, совершавшего насилие над детьми из малообеспеченных семей, а фото и видео за деньги распространял на цифровых ресурсах.
- В Винницкой области задержан частный предприниматель, который завербовал в сети 12-летнюю девочку и несколько месяцев сексуально ее эксплуатировал.
- Жительница Луцка использовала свою трехлетнюю дочь в съемках порно.
Отмечается, что злоумышленники использовали современные технологии, чтобы скрывать свои действия.
Именно для борьбы с такими вызовами в рамках евроинтеграции в структуре МИПОЛ были созданы подразделения по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. Сегодняшний результат – это их заслуга. Если бы не своевременная работа полиции, количество пострадавших детей могло быть значительно больше. Кстати, педофилы, как правило, критически оценивают деятельность Национальной полиции, радуются смерти полицейских и ждут, когда уже всех полицейских отправят на фронт
