В Украине поймали 15 человек за секс-насилие над детьми: названы самые вопиющие случаи

Подозреваемые привлечены к ответственности

В Украине задержали 15 человек за сексуальную эксплуатацию детей в интернете, включая случаи с собственными детьми. Им было сообщено о подозрении за изготовление и сбыт детской порнографии, а также совершение других преступлений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Что нужно знать:

Среди задержанных есть человек, который использовал собственную дочь в съемках порно

Преступники использовали современные технологии, включая VPN и закрытые онлайн-платформы, чтобы скрывать свои действия

Благодаря своевременной работе полиции удалось предотвратить большее количество пострадавших детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов. По его словам, это результат операции по противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в онлайн-пространстве, в ходе которой миграционная полиция совместно со следователями привлекли к уголовной ответственности этих лиц.

Андрей Небытов сообщил о случаях сексуальной эксплуатации детей в Украине

Андрей Небытов сообщил о случаях сексуальной эксплуатации детей в Украине

Небытов назвал сами вопиющие случаи, которые были раскрыты правоохранителями:

В Тернопольской области 35-летний мужчина вербовал в телеграмме малолетних девочек и обманом заставлял их создавать порноконтент. Он также долгое время насиловал 14-летнего ребенка и снимал это на видео, которое потом продавал.

В Ровенской области полицейские задержали злоумышленника, совершавшего насилие над детьми из малообеспеченных семей, а фото и видео за деньги распространял на цифровых ресурсах.

В Винницкой области задержан частный предприниматель, который завербовал в сети 12-летнюю девочку и несколько месяцев сексуально ее эксплуатировал.

Жительница Луцка использовала свою трехлетнюю дочь в съемках порно.

Андрей Небытов сообщил о случаях сексуальной эксплуатации детей в Украине

Андрей Небытов сообщил о случаях сексуальной эксплуатации детей в Украине

Отмечается, что злоумышленники использовали современные технологии, чтобы скрывать свои действия.

Именно для борьбы с такими вызовами в рамках евроинтеграции в структуре МИПОЛ были созданы подразделения по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. Сегодняшний результат – это их заслуга. Если бы не своевременная работа полиции, количество пострадавших детей могло быть значительно больше. Кстати, педофилы, как правило, критически оценивают деятельность Национальной полиции, радуются смерти полицейских и ждут, когда уже всех полицейских отправят на фронт сказал Небытов.

Андрей Небытов сообщил о случаях сексуальной эксплуатации детей в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полиция задержала в Польше четырех украинцев.