У Києві мати кинула травмованого сина-підлітка без їжі на два тижні. Це не перший такий випадок в столиці

Хлопчика помістили до дитячого будинку сімейного типу

У Києві жінка на два тижні залишила 14-річного сина, який не міг пересуватися через травму ноги, без їжі, води та зв’язку. Хлопця та бабусі підгодовували сусіди.

Що треба знати:

Мати залишила сина з бабусею, яка не могла забезпечити йому догляд

Хлопець та літня жінка були без їжі, їх годували сусіди

Підлітка з анорексією та серйозними порушеннями роботи внутрішніх органів вилучили в матері

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, підлітка вилучили з сім'ї, а матері повідомили про підозру. Після серйозної травми ноги хлопчик не міг самостійно пересуватись і повністю залежав від догляду дорослих.

Попри це мати поїхала у невідомому напрямку, залишивши його у квартирі з літньою бабусею, яка не може забезпечити дитині належний догляд. Хлопець два тижні перебував без їжі, води та засобів зв’язку.

Інцидент стався в Оболонському районі

Коли до квартири прибули правоохоронці, в хлопчика та бабусі не було продуктів, їх підгодовували сусіди. Підлітка забрали та помістили до дитячого будинку сімейного типу. Попередньо медики діагностували в хлопця анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів.

Дії матері кваліфіковано за ч. 1 ст. 135 КК України — завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає покарання до 2 років позбавлення волі (або обмеження волі на такий самий строк).

Матері у Києві не вперше ставлять життя власних дітей під загрозу

У січні минулого року немовля кілька днів було заблоковане у квартирі, де його залишила 16-річна мати. Малюка визволили рятувальники, яких викликали жителі будинку, які почули плач дитини.

Нещодавно також стало відомо про кричущий випадок — у Києві матір знущалася з 9-річного сина. Сліди побиття виявила директора навчального закладу, де він вчиться, та повідомила у поліцію.

Також "Телеграф" розповідав, що у Подільському районі столиці мати побила та вигнала з дому сина-підлітка. На тілі хлопця були садна.