В Киеве мать бросила травмированного сына-подростка без еды на две недели. Это не первый подобный случай в столице

Мальчика поместили в детский дом семейного типа

В Киеве женщина на две недели оставила 14-летнего сына, который не мог передвигаться из-за травмы ноги, без еды, воды и связи. Парня и бабушку подкармливали соседи.

Что нужно знать:

Мать оставила сына с бабушкой, которая не могла обеспечить ему уход

Парень и пожилая женщина были без еды, их кормили соседи

Подростка с анорексией и серьезными нарушениями работы внутренних органов изъяли у матери

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подростка изъяли из семьи, а матери сообщили о подозрении. После серьезной травмы ноги мальчик не мог самостоятельно передвигаться и полностью зависел от ухода взрослых.

Несмотря на это, мать уехала в неизвестном направлении, оставив его в квартире с пожилой бабушкой, которая не может обеспечить ребенку надлежащий уход. Парень две недели находился без еды, воды и средств связи.

Инцидент произошел в Оболонском районе

Когда в квартиру прибыли правоохранители, у мальчика и бабушки не было продуктов, их подкармливали соседи. Подростка забрали и поместили в детский дом семейного типа. Предварительно медики диагностировали у парня анорексию и серьезные нарушения работы внутренних органов.

Действия матери квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК Украины — заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы (или ограничение свободы на такой же срок).

Матери в Киеве не впервые ставят жизнь своих детей под угрозу

В январе прошлого года ребенок несколько дней был заблокирован в квартире, где его покинула 16-летняя мать. Малыша освободили спасатели, которых вызвали жители дома, услышавшие плач ребенка.

Недавно также стало известно о вопиющем случае — в Киеве мать издевалась над 9-летним сыном. Следы избиения обнаружила директора учебного заведения, где он учится, и сообщила в полицию.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Подольском районе столицы мать избила и выгнала из дома сына-подростка. На теле парня были ссадины.