Збив пішохода на смерть. Хто такий бізнесмен Мазепа, що потрапив у гучну ДТП (фото)

Інвестор ще до аварії був фігурантом кримінальної справи

На Житомирщині сталась смертельна ДТП. Водій наїхав на 60-річного чоловіка, який загинув дорогою до лікарні. Водієм Mercedes-Benz виявився засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Як повідомляє поліція, аварія сталась приблизно о 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ–Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району. Водій, за даними слідства, був тверезим.

Відомо, що Mercedes-Benz рухався в напрямку Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він наїхав на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. Пішохід помер дорогою до лікарні.

Ігор Мазепа потрапив в ДТП

Фото з місця ДТП Мазепи

"Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події", — йдеться у повідомленні.

ДТП вже підтвердив сам Мазепа, наголосивши, що обставини аварії не розголошуватиме. Він додав, що був тверезий, не втомлений та не вживав жодних заборонених речовин, а також не порушував жодних правил ПДР.

"9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив у аварію за участю третьої особи", — написав Мазепа.

Пост Ігоря Мазепи

Що відомо про Ігоря Мазепу

Ігор Олександрович керівник інвестиційної компанії "Concorde Capital". Закінчив Київський економічний університет за фахом "Міжнародна економіка" та "Право". У 1997 розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. На виборах 2014 року був у списку партії "Сильна Україна" олігарха Сергія Тігіпка, колишнього члена "Партії регіонів".

До втечі експрезидента Віктора Януковича мав тісні зв'язки з його адміністрацією, а пізніше перейшов до Петра Порошенка.

Ігор Мазепа. Фото: РБК-Україна

Мазепа кілька разів фігурував у різних справах у 2014 році, але затримали його лише у 2024 під час перетину кордону з Польщею. Мазепу підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Його діяльність нібито заподіяла державі збитків на 7 млн грн. Печерський районний суд у січні призначив заставу у розмірі 349 млн грн, але потім її зменшили до 21 млн. Заставу Мазепа вніс та вийшов з СІЗО.

Додамо, що Concorde Capital— це провідна українська інвестиційна компанія, заснована Ігорем Мазепою у 2004 році. Вона виступає як фінансовий посередник (брокер) та активний інвестор у різних секторах економіки.

