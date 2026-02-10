Сбил пешехода насмерть. Кто такой бизнесмен Мазепа, который попал в громкое ДТП (фото)

Инвестор еще до аварии был фигурантом уголовного дела

На Житомирщине произошло смертельное ДТП. Водитель наехал на 60-летнего мужчину, который погиб по дороге в больницу. Водителем Mercedes-Benz оказался основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Как сообщает полиция, авария произошла примерно в 19:30 на 204 километре автодороги Киев-Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района. Водитель, по данным следствия, был трезв.

Известно, что Mercedes-Benz двигался в направлении к Житомира. На неосвещенном участке дороги он наехал на 60-летнего жителя общины, пересекавшего проезжую часть. Пешеход умер по дороге в больницу.

Игорь Мазепа попал в ДТП

Фото с места ДТП Мазепы

"Следователи ГУНП в Житомирской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

ДТП уже подтвердил сам Мазепа, подчеркнув, что обстоятельства аварии не будет разглашать. Он добавил, что был трезв, не устал и не употреблял никаких запрещенных веществ, а также не нарушал никаких правил ПДД.

"9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица", — написал Мазепа.

Пост Игоря Мазепы

Что известно об Игоре Мазепе

Игорь Александрович — руководитель инвестиционной компании "Concorde Capital". Окончил Киевский экономический университет по специальности "Международная экономика" и "Право". В 1997 году начал карьеру инвестиционного банкира в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. На выборах 2014 года был в списке партии "Сильная Украина" олигарха Сергея Тигипко, бывшего члена Партии регионов.

До побега экс-президента Виктора Януковича имел тесные связи с его администрацией, а позже перешел к Петру Порошенко.

Игорь Мазепа. Фото: РБК-Украина

Мазепа несколько раз фигурировал по разным делам в 2014 году, но был задержан только в 2024 во время пересечения границы с Польшей. Мазепа подозревается в организации схемы противоправного завладения землями критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Его деятельность якобы причинила государству ущерб в 7 млн грн. Печерский районный суд в январе назначил залог в размере 349 млн грн, но затем его уменьшили до 21 млн. Залог Мазепа внес и вышел из СИЗО.

Concorde Capital — это ведущая украинская инвестиционная компания, основанная Игорем Мазепой в 2004 году. Она выступает как финансовый посредник (брокер) и активный инвестор в разных секторах экономики.

