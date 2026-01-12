Викрала дитину та катувала? Педагогиню підозрюють у звірстві над хлопчиком на Полтавщині (фото)

Рідні дитини вимагають звільнення зі школи

На Полтавщині асистентку вчителя місцевого ліцею звинувачують у викрадені та катуванні 12-річного хлопчика. Вона нібито залякувала дитину інтернатом та навіть привезла його туди.

Про це повідомляє "Суспільне". Подія сталась у Зінькові. Наразі поліція вже порушила кримінальну справу, а директор ліцею відмовилась від коментарів.

Що треба знати:

12-річний школяр неодноразово скаржився на асистентку вчителя в ліцеї

В листопаді жінка нібито з чоловіком викрали дитину та залякували

Хлопчика вже обстежили лікарі

Як розповіла мати постраждалого Любов Гончар, подія сталась приблизно в листопаді. Саме тоді асистентка вчителя з метою залякування, ймовірно, примусово привезла його до місцевого інтернату, що спричинило тяжку психоемоційну травму.

"Возила його в інтернат. "Під'їхав, – каже, – її чоловік, посадили мене в машину". Казав: "Забрали телефон і повезла". За руки, за ноги, витягувала його прямо з машини, тягнула до хвіртки. Оскільки фіртка була закрита, вона його туди не завела в приміщення. І почала казати, почала наказувати йому там: "Будеш тут в інтернаті. Якщо не слухатимеш, твоє місце отут в інтернаті". Питаю: "На що ти возила мою дитину до інтернату?". А вона каже: "Так, я дійсно возила, я перегнула палку, вибачте мене", — розповіла бабуся постраждалого Тамара Голівер.

Школа, де вчиться хлопчки. Фото: Суспільне

Мати хлопчика додала, що лікарі вже підтвердили психоемоційну травму. Дитині зробили обстеження і за результати енцефалограми виявили певні зміни, які вказують на сильний стрес. При цьому родичі знали, що конфлікти з жінкою у хлопчика виникали й раніше.

"Він скаржився на неї що вона його ображає. Прийшов в школу, каже: "Вона мені каже, що чого ти дідівський светр одягнув?" — каже мати дитини.

Бабуся хлопчика Томара Голівер. Фото: Суспільне

Мати хлопчика Любов Гончар. Фото: Суспільне

Водночас директорка Зіньківського опорного ліцею імені Зерова Світлана Боровик відмовилась коментувати ситуації, аргументуючи це тим, що не може розголошувати дані, які є частиною слідства.

Інтернат, куди ймовірно відвезли хлопчика. Фото: Суспільне

Батьки хлопчика вимагають звільнення асистентки вчителя, адже вважають її небезпечною для дітей. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України "Катування".

"10 грудня до відділення поліції № 4, це місто Зіньків, звернулися батьки 12-річного хлопчика із заявою про можливі протиправні дії відносно її сина працівницею місцевого навчального закладу. Наразі, відповідно до нинішньої (правової – ред.) кваліфікації, а це саме за частиною першою статті 127 Кримінального кодексу України ("Катування" — ред.), відповідальність передбачена у позбавленні волі на строк від трьох до шести років", — сказав речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За словами асистентки вчителя, своєї вини у правопорушеннях вона не визнає. Від будь-яких інших коментарів відмовилась. Слідчі дії ще тривають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що учень з ножем напав на вчительку та однокласників в Києві.