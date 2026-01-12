Діяв за завданням російських спецслужб? У поліції розповіли деталі нападу підлітка з ножем в Києві (фото і відео)

Мотиви хлопця з'ясовують правоохоронці

У понеділок, 12 січня зранку в одній зі шкіл Києва учень напав з ножем на вчительку й однокласника. Попередньо, в його телейоні виявили листування з російськими спецслужбами.

Що треба знати:

14-річний підліток вдягнутий у каску та маску порізав ножем однокласника та вчительку

Потім він зачинився у туалеті та порізав собі руки та живіт

Постраждалі та нападник у лікарні

Оновлено. Дії неповнолітнього нападника кваліфіковані як замах на вбивство. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили, що учень 9 класу у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску. В цьому одягу підліток забіг до класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Маска та каска, в яких хлопець вчинив напад та його ніж

За попередніми даними, у постраждалого хлопця множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано.

Постраждали вчителька та учень

Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем порізав собі руки та живіт. Його забрали до лікарні, там він отримує медичну допомогу.

14-річний нападник спілкується з поліцією

Розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох та більше осіб. Слідство встановлюватиме мотиви нападу. Під час слідчих дій в телефоні хлопця виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами.

Як повідомили у поліції Києва, повідомлення про напад школяра надійшло о 8:45. Попередньо відомо, що хлопець прийшов до школи з ножем, з яким і напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога. Нападника затримали.

РБК-Україна публікує фото підлітка, який вчинив напад з ножем у школі. На ньому каска, нижню частину обличчя закриває маска чи балаклава, та футболка з написом "Hitler kaput".

Хлопчик, який вчинив напад з ножем у школі Києва

Оновлено. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів в ефірі "Київ 24", що інцидент трапився в Оболонському районі. Хлопець 2011 року народження не лише поранив ножем вчительку та однокласника, але й, попередньо, завдав шкоди собі.

Дуже миттєво відреагувала і поліція, і зараз всі служби там на місці. Соціальні служби зараз працюють тим, щоб розуміти мотиви, причини такого вчинку, — сказав Мондриївський

Поліція та швидка перед школою, де стався інцидент

