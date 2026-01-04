Російський хокеїст отримав ключкою по обличчі

У неділю, 4 січня, російський хокеїст, капітан "Вашингтона" Олександр Овечкін отримав травму обличчя під час поєдинку проти "Чикаго" (2:3 по булітамі). Він є засновником руху Putin Team (команда Путіна).

Що потрібно знати:

Овечкін отримав ключкою по обличчю

Росіянину вибили зуб

Команда Олександра програла

Під час гри Овечкіну розбили обличчя та вибили зуб. Про це повідомляє "Телеграф".

Інцидент стався у 3-му періоді. Хокеїст "Чикаго" Луїс Крев’є ключкою зачепив росіянина. До речі, судді у цьому епізоді порушення правил не помітили, через що Овечкін почав істерти. Зрештою Олександр залишився без переднього зуба.

Відеоогляд матчу "Вашингтон" — "Чикаго"

Зазначимо, у листопаді 2017 року Овечкін створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку Володимира Путіна. До речі, сам Путін зробив подарунок Овечкіну на весілля.

Нагадаємо, 2025 року Овечкін побив "вічний" рекорд Вейна Гретцкі, через що його хвалив президент США Дональд Трамп. Раніше Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" вніс Овечкіна у власну базу.