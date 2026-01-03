Олімпійська чемпіонка з України роздяглася для фото

Спортсменка похвалилася своєю фігурою

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 (командна шабля) Олена Кравацька продовжує радувати своїх підписників гарячими образами. Напередодні шаблістка знялася топлес.

Що потрібно знати:

Кравацька — олімпійська чемпіонка в командній шаблі

Після Ігор Олена активно веде свій особистий блог

Спортсменка показала у соцмережах пікантний образ

Цього разу Олена постала перед об’єктивом фотокамери у спідній білизні та панчохах. Відповідні знімки олімпійська чемпіонка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Фехтувальниця також пояснила чому любить оголюватися на камеру.

Харизму. Гармонія. Погляд. Коли ти майже оголена перед камерою. Це не про виклик і не вульгарність. Це про красу форми. Про задоволення собою зараз. Про відчуття тіла без напруження. Це про той стан. Коли погляд говорить більше, ніж рухи. А впевненість не потребує пояснень. Мені подобається, як мене відчувають у кадрі. І як легко я можу бути собою. Коли дозволяю собі просто бути. Олена Кравацька

Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska

Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska

Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska

Користувачі захопилися красою спортсменки.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) здобула перемогу на олімпійському командному турнірі в Парижі. У фіналі Синьо-жовті з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережах пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті, спорті, здоров’ї та мотивації.