Олімпійська чемпіонка з України роздяглася для фото

Михайло Корнілов
Олена Кравацька Новина оновлена 03 січня 2026, 20:46
Олена Кравацька. Фото instagram.com/helenkravatska

Спортсменка похвалилася своєю фігурою

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 (командна шабля) Олена Кравацька продовжує радувати своїх підписників гарячими образами. Напередодні шаблістка знялася топлес.

Що потрібно знати:

  • Кравацька — олімпійська чемпіонка в командній шаблі
  • Після Ігор Олена активно веде свій особистий блог
  • Спортсменка показала у соцмережах пікантний образ

Цього разу Олена постала перед об’єктивом фотокамери у спідній білизні та панчохах. Відповідні знімки олімпійська чемпіонка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Фехтувальниця також пояснила чому любить оголюватися на камеру.

Харизму.

Гармонія.

Погляд.

Коли ти майже оголена перед камерою.

Це не про виклик і не вульгарність.

Це про красу форми.

Про задоволення собою зараз.

Про відчуття тіла без напруження.

Це про той стан.

Коли погляд говорить більше, ніж рухи.

А впевненість не потребує пояснень.

Мені подобається, як мене відчувають у кадрі.

І як легко я можу бути собою.

Коли дозволяю собі просто бути.

Олена Кравацька

Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska
Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska
Олена Кравацька/Фото: instagram.com/helenkravatska

Користувачі захопилися красою спортсменки.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) здобула перемогу на олімпійському командному турнірі в Парижі. У фіналі Синьо-жовті з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережах пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті, спорті, здоров’ї та мотивації.

