Олімпійська чемпіонка з України роздяглася для фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсменка похвалилася своєю фігурою
Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 (командна шабля) Олена Кравацька продовжує радувати своїх підписників гарячими образами. Напередодні шаблістка знялася топлес.
Що потрібно знати:
- Кравацька — олімпійська чемпіонка в командній шаблі
- Після Ігор Олена активно веде свій особистий блог
- Спортсменка показала у соцмережах пікантний образ
Цього разу Олена постала перед об’єктивом фотокамери у спідній білизні та панчохах. Відповідні знімки олімпійська чемпіонка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Фехтувальниця також пояснила чому любить оголюватися на камеру.
Харизму.
Гармонія.
Погляд.
Коли ти майже оголена перед камерою.
Це не про виклик і не вульгарність.
Це про красу форми.
Про задоволення собою зараз.
Про відчуття тіла без напруження.
Це про той стан.
Коли погляд говорить більше, ніж рухи.
А впевненість не потребує пояснень.
Мені подобається, як мене відчувають у кадрі.
І як легко я можу бути собою.
Коли дозволяю собі просто бути.
Користувачі захопилися красою спортсменки.
Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) здобула перемогу на олімпійському командному турнірі в Парижі. У фіналі Синьо-жовті з рахунком 45:42 перемогли команду Південної Кореї. Після Ігор Кравацька активно розвиває свій блог в Instagram, публікуючи в соцмережах пікантні знімки. Крім того, фехтувальниця розповідає там про важливі події у своєму житті, спорті, здоров’ї та мотивації.