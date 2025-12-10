В Сумах чоловік стріляв з вікна у підлітків, п'ятеро в лікарні: деталі, фото та відео

За словами місцевих, вони регулярно галасували у дворі

В Сумах ввечері у вівторок, 9 грудня, чоловік з вікон багатоповерхівки стріляв по підлітках з рушниці. Шестеро неповнолітніх поранено, п'ятеро з них — у лікарні.

Що треба знати:

Житель Сум ввечері з вікна стріляв у компанію підлітків з рушниці

За словами місцевих, вони кілька місяців заважали жителям галасливими посиденьками

П'ятеро неповнолітніх опинилися у лікарні, 60-річний підозрюваний затриманий

Як повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров, наймолодшій з постраждалих 13 років. Загрози життю підлітків немає.

Правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку, — додав він

У Сумах стріляли в підлітків — що відомо

Місцевий Telegram-канал SUMYLIKE TG з посиланням на очевидців інциденту серед своїх підписників розповів деталі. Пишуть, що підлітки з літа "кошмарили" жителів будинку своїми гучними посиденьками. Канал опублікував відео з місця, зняте після стрілянини.

У прокуратурі Сумщини уточнили, що затриманому підозрюваному 60 років. В нього вилучили гладкоствольну мисливську рушницю. Сумчанина затримали за підозрою в замаху на вбивство підлітків. Постраждалим неповнолітнім від 13 до 16 років.

Затримання підозрюваного

