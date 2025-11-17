"Заважав "шум" милиць". Ветерана "Азова" побив сусід, що кажуть в поліції (фото)

Військовий отримав важке поранення на фронті у 2023

Поліція почала розслідування побиття ветерана "Азова" на Львівщині. Сусіди, яким заважав шум від милиць військового, також завдали тілесних ушкоджень і дружині чоловіка.

Що треба знати:

15 листопада до поліції звернувся чоловік та жінка, яких побили сусіди

Внаслідок отриманого поранення на фронті військовий "Азову" вимушений ходити з милицями

Поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.125

Як повідомили в поліції Львівської області, мешканці міста Винники звернулись до відділка 15 листопада. Вони отримали тілесні ушкодження через напад сусідів. До слова, військовий вже розповів, як це сталось у мережі.

На відео видно, що ветерана вдарили по голові, а дружину також травмували. Ще чоловік опублікував фото ймовірніше з відділка поліції, зазначивши: вимагає притягнення до відповідальності нападника.

Ветеран, якого вдарив сусід

Пост ветерана про побиття

За словами родини, конфлікти з сусідами тривали давно. Адже вони регулярно скаржилися на "шум", який ветеран створював, пересуваючись із милицею. Чоловік у 2023 отримав поранення на Запорізькому напрямку під час контрнаступу. Наразі ж лікування результату не дало, тому військовий готується до ампутації стопи.

Однак 15 листопада, коли сусіди прийшли вчергове висловити своє невдоволення, один з них вдарив ветерана його ж палицею по голові. А потім напав на дружину військового. Лікарі наклали ветеранові чотири шви.

"Дізнавачі сектору дізнання Львівського районного управління поліції №1 відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — пишуть у поліції.

За даними слідства, вдарив військового та дружину 61-річний сусід під час конфлікту. Наразі призначено експертизу, досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.

