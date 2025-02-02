Катували до смерті: ДБР дізналося про жахливі подробиці з колонії у Полтавській області

Жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв

Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясували, що у Божковській виправній колонії №16 Полтавської області відбувалися систематичні тортури та знущання з ув’язнених, які закінчувалися і вбивствами.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Слідчі встановили, що жертвами організованої злочинної групи були майже всі ув’язнені, які вперше потрапляли на територію виправної установи.

Новоприбулих зеків били і погрожували їм з метою зламати їхню волю і підкорити адміністрації колонії. Було задокументовано факт смерті одного із ув’язнених.

Як повідомила пресслужба ДБР, кожен із засуджених проходив сувору процедуру "прийомки". Людей змушували прибиратися в колонії, знімаючи цей процес на відеокамеру. Якщо людина відмовлялася, її били ногами, руками, гумовими палицями, викручували руки та здійснювали інші тортури.

Також було задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

П’ять співробітників колонії отримали підозру за ч.3 статті 28 (організована група), ч.2 статті 127 (тортури) КК України: дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за ч.2 статті 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження). У разі визнання провини їм може загрожувати позбавлення волі терміном від 10 років.

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