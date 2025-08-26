Серед ночі лунав крик та плач: у людному місці в Парижі жорстоко зґвалтували українку

Зловмисник може бути неповнолітнім

Вночі 25 серпня у Парижі навпроти Ейфелевої вежі 32-річна українка стала жертвою сексуального насильства. Підозрюваного, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, заарештовано.

Про це повідомляє Le Parisien. Громадянка України також була п’яною і не розмовляє французькою, а ґвалтівник може бути неповнолітнім.

Згідно з попередніми даними, о 2:40 ночі чоловік силоміць затягнув жертву, яка також перебувала в стані алкогольного сп’яніння, за кущі. Він пестив її по всьому тілу, а потім вступив у статевий акт.

Крики жертви (або її плач, як стверджує інше джерело) привернули увагу бригади поліції Парижа, що патрулювала неподалік. Правоохоронці одразу заарештували підозрюваного.

Зловмисник представився 17-річним лівійцем, проте він не має документів, що засвідчують особу. У прокуратурі журналістам повідомили, що наразі його особа встановлюється.

Що стосується обставин зґвалтування, що припускається, копи хочуть повторно допитати жертву, "оскільки на момент втручання поліції жертва не розмовляла французькою і перебувала в стані алкогольного сп’яніння".

У березні минулого року мерка району Рашида Даті зробила шокуючу заяву про те, що "сексуальні напади", "не кажучи вже про зґвалтування", відбуваються "щодня" на Марсовому полі.

