Среди ночи раздавался крик и плач: в людном месте в Париже жестоко изнасиловали украинку

Злоумышленник может быть несовершеннолетним

Ночью 25 августа в Париже напротив Эйфелевой башни 32-летняя украинка стала жертвой сексуального насилия. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, арестован.

Об этом сообщает Le Parisien. Гражданка Украины также была пьяна и не говорит по-французски, а насильник может быть несовершеннолетним.

Согласно предварительным данным, в 2:40 ночи мужчина силой затащил жертву, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, за кусты. Он ласкал её по всему телу, а затем вступил в половой акт.

Крики жертвы (или её плач, как утверждает другой источник) привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа. Правоохранители сразу арестовали подозреваемого.

Злоумышленник представился 17-летним ливийцем, однако у него нет документов, удостоверяющих личность. В прокуратуре журналистам сообщили, что сейчас его личность устанавливается.

Что касается обстоятельств предполагаемого изнасилования, копы хотят повторно допросить жертву, "поскольку на момент вмешательства полиции жертва не говорила по-французски и находилась в состоянии алкогольного опьянения".

В марте прошлого года мэр района Рашида Дати сделала шокирующее заявление о том, что "сексуальные нападения", "не говоря уже об изнасилованиях", происходят "каждый день" на Марсовом поле.

