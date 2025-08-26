Среди ночи раздавался крик и плач: в людном месте в Париже жестоко изнасиловали украинку
Злоумышленник может быть несовершеннолетним
Ночью 25 августа в Париже напротив Эйфелевой башни 32-летняя украинка стала жертвой сексуального насилия. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, арестован.
Об этом сообщает Le Parisien. Гражданка Украины также была пьяна и не говорит по-французски, а насильник может быть несовершеннолетним.
Согласно предварительным данным, в 2:40 ночи мужчина силой затащил жертву, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, за кусты. Он ласкал её по всему телу, а затем вступил в половой акт.
Крики жертвы (или её плач, как утверждает другой источник) привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа. Правоохранители сразу арестовали подозреваемого.
Злоумышленник представился 17-летним ливийцем, однако у него нет документов, удостоверяющих личность. В прокуратуре журналистам сообщили, что сейчас его личность устанавливается.
Что касается обстоятельств предполагаемого изнасилования, копы хотят повторно допросить жертву, "поскольку на момент вмешательства полиции жертва не говорила по-французски и находилась в состоянии алкогольного опьянения".
В марте прошлого года мэр района Рашида Дати сделала шокирующее заявление о том, что "сексуальные нападения", "не говоря уже об изнасилованиях", происходят "каждый день" на Марсовом поле.
