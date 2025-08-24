Глядач ледь не забив до смерті рестлера у прямому етері: відео помсти обурило мережу
Інцидент стався у прямому етері
Під час змагань KnokX Pro Wrestling у Лос-Анджелесі (США) син колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі Квінтона "Rampage" Джексона Раджа сильно побив професійного рестлера Syko Stu (Стюарт Сміт). Раджа прийшов на шоу як глядач.
Про це повідомляє Yahoo. Потерпілий зараз перебуває у лікарні.
У мережі поширилося відео, на якому видно, як Раджа, який є бійцем ММА, виходить на ринг та кидає рестлера. Потім Джексон-молодший завдає "суперникові" безліч сильних ударів по голові. Судячи з усього, Стюарт знепритомнів, але це не зупинило Раджу.
Згідно з повідомленням Шона Росса Саппа з Fightful бійка між глядачем та рестлером була частиною шоу, проте Раджа почав сильно бити Стюарта не за сценарієм.
Крім того, в мережі випливло відео, на якому рестлер розбиває банку з-під пива о голову Джексона-молодшого. Сміт подумав, що Раджа був частиною шоу та вибачився за свій вчинок.
На ситуацію відреагував і славнозвісний батько Раджи.
Я хочу прояснити дезінформацію про мого сина Раджу. Мені підтвердили, що рестлер (Стюарт Сміт, він же Syko Stu) перебуває у свідомості та його стан стабільний. Раджа був несподівано вдарений ним по голові за мить до матчу Сміта. Раджі сказали, що він може помститися на рингу, і я подумав, що це частина шоу.
Це було погане рішення і трюк, який пішов не так. Раджа — боєць ММА, а не рестлер, і йому не слід було брати участь у подібному заході. Я абсолютно не схвалюю дії мого сина! У нього був струс мозку після спарингу лише кілька днів тому, і йому не слід займатися нічим, що навіть віддалено нагадує фізичний контакт.
Як батько, я глибоко стурбований його здоров’ям та здоров'ям містера Сміта. Проте я дуже засмучений, що все це сталося, але моя головна турбота зараз — це якнайшвидше одужання містера Сміта. Я вибачаюсь за поведінку сина і перед [стрімінговою платформою] KICK за цю ситуацію.
Додамо, що Сміт є ветераном армії США. Він пішов у реслінг, щоб позбутися посттравматичного стресового розладу, і як спосіб відірватися від особистих проблем.
У мережі моляться за якнайшвидше одужання Сміта і вимагають справедливості у цій "спробі вбивства".
