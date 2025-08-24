Зритель едва не забил до смерти рестлера в прямом эфире: видео мести взбудоражило сеть
-
-
Инцидент произошел в прямом эфире
Во время соревнований KnokX Pro Wrestling в Лос-Анджелесе (США) сын бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона "Rampage" Джексона Раджа сильно избил профессионального рестлера Syko Stu (Стюарт Смит). Раджа пришел на шоу в качестве зрителя.
Об этом сообщает yahoo. Пострадавший сейчас находится в больнице.
В сети распространилось видео, на котором видно, как Раджа, являющийся бойцом ММА, выходит на ринг и бросает рестлера. Затем Джексон-младший наносит "сопернику" множество сильных ударов по голове. Судя по всему Стюарт потерял сознание, но это не остановило Раджу.
Согласно сообщению Шона Росса Саппа из Fightful драка между зрителем и рестлером была частью шоу, однако Раджа начал избивать Стюарта не по сценарию.
Кроме того, в сети всплыло видео, на котором рестлер разбивает банку из-под пива о голову Джексона-младшего. Смит подумал, что Раджа являлся частью шоу и извинился за свой поступок.
На ситуацию отреагировал и знаменитый отец Раджи.
Я хочу прояснить дезинформацию о моем сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер (Стюарт Смит, он же Syko Stu) находится в сознании и его состояние стабильно. Раджа был неожиданно ударен им по голове за мгновение до матча Смита. Радже сказали, что он может "отомстить" на ринге, и я подумал, что это часть шоу.
Это было плохое решение, и трюк, который пошел не так. Раджа — боец ММА, а не рестлер, и ему не следовало участвовать в подобном мероприятии. Я абсолютно не одобряю действия моего сына! У него было сотрясение мозга после спарринга всего несколько дней назад, и ему не следовало заниматься ничем, что даже отдаленно напоминает физический контакт.
Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием мистера Смита. Тем не менее я очень расстроен, что все это произошло, но моя главная забота сейчас — это скорейшее выздоровление мистера Смита. Я приношу извинения за поведение сына и перед [стриминговой платформой] KICK за эту ситуацию.
Добавим, что Смит является ветераном армии США. Он использовал реслинг, чтобы избавиться от посттравматического стрессового расстройства, и как способ отвлечься от личных проблем.
В сети молятся за скорейшее выздоровление Смита и требуют справедливости в этой "попытке убийства".
