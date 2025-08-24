Зритель едва не забил до смерти рестлера в прямом эфире: видео мести взбудоражило сеть

Инцидент произошел в прямом эфире

Во время соревнований KnokX Pro Wrestling в Лос-Анджелесе (США) сын бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона "Rampage" Джексона Раджа сильно избил профессионального рестлера Syko Stu (Стюарт Смит). Раджа пришел на шоу в качестве зрителя.

Об этом сообщает yahoo. Пострадавший сейчас находится в больнице.

В сети распространилось видео, на котором видно, как Раджа, являющийся бойцом ММА, выходит на ринг и бросает рестлера. Затем Джексон-младший наносит "сопернику" множество сильных ударов по голове. Судя по всему Стюарт потерял сознание, но это не остановило Раджу.

Согласно сообщению Шона Росса Саппа из Fightful драка между зрителем и рестлером была частью шоу, однако Раджа начал избивать Стюарта не по сценарию.

Кроме того, в сети всплыло видео, на котором рестлер разбивает банку из-под пива о голову Джексона-младшего. Смит подумал, что Раджа являлся частью шоу и извинился за свой поступок.

На ситуацию отреагировал и знаменитый отец Раджи.

Я хочу прояснить дезинформацию о моем сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер (Стюарт Смит, он же Syko Stu) находится в сознании и его состояние стабильно. Раджа был неожиданно ударен им по голове за мгновение до матча Смита. Радже сказали, что он может "отомстить" на ринге, и я подумал, что это часть шоу. Это было плохое решение, и трюк, который пошел не так. Раджа — боец ММА, а не рестлер, и ему не следовало участвовать в подобном мероприятии. Я абсолютно не одобряю действия моего сына! У него было сотрясение мозга после спарринга всего несколько дней назад, и ему не следовало заниматься ничем, что даже отдаленно напоминает физический контакт. Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием мистера Смита. Тем не менее я очень расстроен, что все это произошло, но моя главная забота сейчас — это скорейшее выздоровление мистера Смита. Я приношу извинения за поведение сына и перед [стриминговой платформой] KICK за эту ситуацию. Куинтон Джексон

Добавим, что Смит является ветераном армии США. Он использовал реслинг, чтобы избавиться от посттравматического стрессового расстройства, и как способ отвлечься от личных проблем.

В сети молятся за скорейшее выздоровление Смита и требуют справедливости в этой "попытке убийства".

Куинтон "Rampage" Джексон является легендой ММА

Ранее "Телеграф" сообщал, что друг главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC. Сразу же после этого боец ММА начал прославлять Кадырова.