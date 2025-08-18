Порізав собі шию і руки? У ТЦК прокоментували гучний інцидент з розподільчого центру Києва (фото 18+)

Мобілізованого доставили в лікарню

У Києві в одному з розподільчих центрів мобілізований чоловік порізав собі передпліччя розбитою чашкою. У столичному міському центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) вже прокоментували інцидент.

Як повідомила пресслужба, розпочалась службова перевірка. Інцидент стався ще 17 серпня вдень, десь о 15:00, однак у мережі з'явилися фото 18 серпня.

Відомо, що військовозобов'язаний чоловік почав поводити себе неадекватно в розподільчому центрі. Він кричав та погрожував іншим військовим і мобілізованим. На будь-які зауваження та заклики не реагував. Тому адміністрація викликала поліцію.

Пост ТЦК

Коли ж копи приїхали, чоловік забіг до ванної кімнати, розбив чашку та почав наносити собі тілесні ушкодження — порізав передпліччя. Медики одразу наклали йому септичну тугу пов'язку.

Обережно! Фото містить чутливі кадри, 18+.

Фото з місця інциденту

Однак навіть з такими ранами чоловік продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам, які перебували на збірному пункті. Швидка забрала мобілізованого до лікарні.

У ТЦК наголосили, що зараз життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Він отримав пошкодження на лівому передпліччі, інших пошкоджень нанесено не було. Адже у мережі писали, що нібито мобілізований ще і горло собі порізав. Керівництво ТЦК проводить службову перевірку цього випадку.

