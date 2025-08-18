Порезал себе шею и руки? В ТЦК прокомментировали громкий инцидент в распределительном центре Киева (фото 18+)

Мобилизированного доставили в больницу

В Киеве в одном из распределительных центров мобилизованный мужчина порезал себе предплечье разбитой чашкой. В столичном городском центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прокомментировали инцидент.

Как сообщила пресс-служба, началась служебная проверка. Инцидент произошел еще 17 августа днем, где-то в 15.00, однако в сети появились фото 18 августа.

Известно, что военнообязанный мужчина начал вести себя неадекватно в распределительном центре. Он кричал и угрожал другим военным и мобилизованным. На какие-либо замечания и призывы не реагировал. Потому администрация вызвала полицию.

Пост ТЦК

Когда же копны приехали, мужчина забежал в ванную комнату, разбил чашку и стал наносить телесные повреждения — порезал предплечье. Медики сразу наложили на него септическую тугую повязку.

Осторожно! Фото содержит чувствительные кадры, 18+.

Фото с места пройшествия

Однако даже с такими ранами мужчина продолжал кричать и угрожал продолжить наносить травмы себе и другим находившимся на сборном пункте. Скорая забрала мобилизованного в больницу.

В ТЦК подчеркнули, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он получил повреждения на левом предплечье, других повреждений не было. Ведь в сети писали, что якобы мобилизованный еще и горло себе порезал. Руководство ТЦК проводит служебную проверку этого случая.

