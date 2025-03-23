У відділку поліції на Одещині пролунав вибух: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

Причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка

Вибух в Біляївці Одеській області 23 березня пролунав у будівлі поліції. Внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також одеське видання "Думська".

UPD: Троє поліцейських отримали поранення в результаті вибуху на Одещині, їм надається медична допомога. Вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом.

СБУ розцінює вибух у відділку поліції на Одещині, як спробу теракту. Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) ККУ.

Що відомо про трагедію

"Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі". — йдеться у повідомленні.

На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. У поліції додали, що обставини та деталі встановлюються.

За інформацією "Думської", трагедія сталася в Біляївці. За даними джерел видання, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас був у простому пластиковому пакеті.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що жінці відірвало ноги. Телеграм-канали Одеси також показали, як виглядає відділок поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному стався вибух автомобіля. Унаслідок інциденту є постраждалі, один з чоловіків у критичному стані. А також розповідали, що в одному з обласних центрів України готували теракт. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції.