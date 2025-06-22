Сплющило як консервну банку: у Києві легковик влетів у вантажівку (відео)

Медики чекають, поки рятувальники звільнять людей із автомобіля

У Деснянському районі Києва легкове авто врізалося у вантажівку. Внаслідок цього передню частину машини сплющило як консервну банку, проте обійшлося без загиблих. Співробітники ДСНС намагаються вирізати двох людей з автомобіля.

Відео з місця аварії опублікував Telegram-канал "Киевский движ". Інцидент трапився на Троєщині на вулиці Рональда Рейгана.

Очевидці повідомили, що легковик влетів у фуру. За попередньою інформацією, ніхто не загинув.

На кадрах видно, як рятувальники намагаються деблокувати двох людей із машини за допомогою спеціальних інструментів. Карета швидкої допомоги вже чекає поряд.

Раніше на Новообухівській трасі біля села Лісники сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинула одна людина. За попередніми даними, 39-річний водій автомобіля Renault Laguna не впорався з керуванням і зіткнувся з Renault Trafic, за кермом якого був 28-річний чоловік.

Також ми повідомляли, що у Франції автобус з українськими школярами потрапив у жахливу аварію — загинуло 4 людей, 45 поранено. Трагедія сталася на автостраді А81 біля міста Ле-Ман. У салоні були діти віком від 15 до 17 років, які брали участь у міжнародному шкільному обміні.