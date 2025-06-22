Сплющило как консервную банку: в Киеве легковушка влетела в грузовик (видео)

Медики ожидают, пока спасатели освободят людей из автомобиля

В Деснянском районе Киева легковое авто врезалось в грузовик. В результате переднюю часть машины сплющило как консервную банку, однако обошлось без погибших. Сотрудники ГСЧС пытаются вырезать двух человек из автомобиля.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал "Киевский движ". Инцидент произошел на Троещине на улице Рональда Рейгана.

Очевидцы сообщают, что легковушка влетела в фуру. По предварительной информации, никто не погиб.

На кадрах видно, как спасатели пытаются деблокировать двух человек из машины при помощи специальных инструментов. Карета скорой помощи уже ожидает рядом.

Ранее на Новообуховской трассе у села Лесники произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погиб один человек. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением и столкнулся с Renault Trafic, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Также мы сообщали, что во Франции автобус с украинскими школьниками попал в ужасную аварию — погибли 4 человека, 45 ранены. Трагедия произошла на автостраде А81 у города Ле-Ман. В салоне были дети от 15 до 17 лет, принимавшие участие в международном школьном обмене.