У Колумбії вистрілили у голову можливому кандидату у президенти: атака попала на відео

Потерпілий зараз перебуває у лікарні

У столиці Колумбії Боготі вистрілили у 39-річного сенатора Мігеля Урібе, який був потенційним кандидатом у президенти. Потерпілий перебуває у критичному стані, а медики борються за його життя.

Інцидент трапився у суботу, 7 червня, під час передвиборчого заходу у громадському парку. Про це пише Reuters.

Колумбійський телеканал NTN24 опублікував момент атаки на Урібе.

Газета El Tiempo пише, що замах на колумбійського сенатора здійснив 15-річний підліток. Очевидці повідомляють, що хлопець під’їхав до місця на мотоциклі, дістав вогнепальну зброю та вистрілив у спину Урібе шість разів. Один із пострілів був у голову. Наразі вже встановлено, що неповнолітнього був із собою пістолет Glock.

Охоронець постраждалого своєю чергою постріл у відповідь у нападника і поранив його в ногу.

Підозрюваний кілер був поміщений до клініки Колумбії, де він відновлюється після отриманих травм.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив замах на сенатора. Водночас у Міністерстві закордонних справ країни назвали інцидент "прямою образою демократії, поваги до відмінностей та вільного здійснення політики в країні".

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон засуджує атаку та називає її "прямою загрозою демократії".

Мігель Урібе — що про нього відомо

Мігель Урібе народився 28 січня 1986 року у Боготі. По материнській лінії він є онуком Хуліо Сесара Турбая Айяли, який обіймав посаду президента Колумбії з 1978 по 1982 рік.

У віці 26 років Урібе було обрано до міської ради Боготи від Колумбійської ліберальної партії. У 2016 році його було призначено секретарем уряду Боготи. А у 2019 Мігель балотувався на посаду мера Боготи.

На парламентських виборах 2022 року його було обрано до Сенату від опозиційної консервативної партії Демократичний центр, заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Ці двоє чоловіків не є родичами.

Мігель Урібе

В американських ЗМІ є інформація, що сенатор закликав до жорсткої лінії проти незаконних збройних угруповань, які контролюють виробництво кокаїну. Також він неодноразово попереджав, що Колумбія "скочується до терору".

Зазначається, що у 1980-х і на початку 1990-х років — було вбито чотирьох кандидатів у президенти Колумбії.

До речі, мати самого Урібе, журналістка Діана Турбай, була вбита Медельїнським картелем Пабло Ескобара у 1991 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 травня 2025 року в Іспанії застрелили Андрія Портнова, колишнього радника Януковича. Він отримав 4 кульові поранення і помер від травм, несумісних із життям.