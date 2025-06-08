В Колумбии выстрелили в голову возможному кандидату в президенты: атака попала на видео

Пострадавший сейчас находится в больнице

В столице Колумбии Боготе выстрелили в 39-летнего сенатора Мигеля Урибе, который являлся потенциальным кандидатом в президенты. Пострадавший находится в критическом состоянии, а медики борются за его жизнь.

Инцидент случился в субботу, 7 июня, во время предвыборного мероприятия в общественном парке. Об этом пишет Reuters.

Колумбийский телеканал NTN24 опубликовал момент атаки на Урибе.

Газета El Tiempo пишет, что покушение на колумбийского сенатора совершил 15-летний подросток. Очевидцы сообщают, что парень подъехал к месту на мотоцикле, достал огнестрельное оружие и выстрелил в спину Урибе шесть раз. Один из выстрелов был в голову. В настоящий момент уже установлено, что несовершеннолетнего был с собой пистолет Glock.

Телохранитель пострадавшего в свою очередь выстрел в ответ в нападавшего и ранил его в ногу.

Подозреваемый киллер был помещен в клинику Колумбии, где он восстанавливается после полученных травм.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил покушение на сенатора. В то же время в Министерстве иностранных дел страны назвали инцидент "прямым оскорблением демократии, уважения к отличиям и свободному осуществлению политики в стране".

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон осуждает атаку и называет ее "прямой угрозой демократии".

Мигель Урибе — что о нем известно

Мигель Урибе родился 28 января 1986 года в Боготе. По материнской линии он является внуком Хулио Сесара Турбая Айялы , который занимал пост президента Колумбии с 1978 по 1982 год.

В возрасте 26 лет Урибе был избран в городской совет Боготы от Колумбийской либеральной партии. В 2016 году он был назначен секретарем правительства Боготы. А в 2019 Мигель баллотировался на пост мэра Боготы.

На парламентских выборах 2022 года он был избран в Сенат от оппозиционной консервативной партии Демократический центр, основанной бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе. Эти двое мужчин не являются родственниками.

Мигель Урибе

В американских СМИ есть информация, что сенатор призывал к жесткой линии против незаконных вооруженных группировок, которые контролирует производство кокаина. Также он неоднократно предупреждал, что Колумбия "скатывается к террору".

Отмечается, что в 1980-х и начале 1990-х годов — были убиты четыре кандидата в президенты Колумбии.

К слову, мать самого Урибе, журналистка Диана Турбай, была убита Медельинским картелем Пабло Эскобара в 1991 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 мая 2025 года в Испании застрелили Андрея Портнова, бывшего советника Януковича. Он получил 4 пулевых ранения и скончался от травм, несовместимых с жизнью.