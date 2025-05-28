"Росія в мініатюрі": окупанти катують своїх солдатів, які не йдуть у штурми (відео 18+)

Росіяни не шкодують навіть "своїх"

Після початку російського вторгнення окупаційна армія неодноразово відзначалася тортурами та звірствами щодо українців. Однак у мережі останнім часом з’являється все більше кадрів, що показують, що до своїх співгромадян вони теж ставляться як до м’яса.

Нове відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму telegram-каналі. За його інформацією, на кадрах видно солдатів 132-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 52892).

З кадрів зрозуміло, що двоє солдатів стали "відмовниками" — тобто солдатами, які не захотіли йти в безглуздий штурм, де вони, скоріше за все, будуть убиті. Однак схоже, що після цього доля на них чекала не краще.

На відео видно, що окупант б’є одного з солдатів, а потім мочиться йому на голову. Другий "винуватець" відразу зламався.

Кадри з відео

"Це відео не просто свідчення того, що путінська армія стала полігоном нечуваного садизму та знущань. Це Росія в мініатюрі, і якщо Україна програє, її народ отримає приблизно те ж саме, масштабоване на багатомільйонне населення.", — прокоментував відео Цаплієнко.

Саме відео містить сцени насильства та нецензурну лексику, а тому "Телеграф" публікувати його не стане. Однак усі охочі можуть його подивитися за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, росіяни на фронті постійно мають проблеми з бойовим духом, через що досить там документуються сотні самогубств щомісяця. Лише у березні їх зняли на відео майже три сотні.