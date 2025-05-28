"Россия в миниатюре": оккупанты пытают своих солдат, которые не идут в штурмы (видео 18+)

Россияне не щадят даже "своих"

После начала российского вторжения оккупационная армия неоднократно отличалась пытками и зверствами относительно украинцев. Однако в сети в последнее время появляется все больше кадров, показывающих, что к своим согражданам они тоже относятся как к мясу.

Новое видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем telegram-канале. По его информации, на кадрах видны солдаты 132-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 52892).

Из кадров понятно, что двое солдат стали "отказниками" — то есть солдатами, которые не захотели идти в бессмысленный штурм, где они наверняка будут убиты. Однако похоже, что после этого участь их ждала не лучше.

На видео видно, что оккупант избивает одного из солдат, а затем мочится ему на голову. Второй "провинившийся" сразу сломался.

Кадры из видео

"Это видео не просто свидетельство того, что путинская армия стала полигоном баснословного садизма и издевательств. Это Россия в миниатюре, и если Украина проиграет, ее народ получит примерно то же масштабированное на многомиллионное население", — прокомментировал видео Цаплиенко.

Само видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику, а потому "Телеграф" публиковать его не станет. Однако все желающие могут его посмотреть по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, россияне на фронте постоянно испытывают проблемы с боевым духом, из-за чего довольно там документируются сотни самоубийств ежемесячно. Лишь в марте их сняли на видео почти три сотни.