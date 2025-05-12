Підліток ледь не загинув через небезпечну розвагу: рятувальники показали відео

Про його стан нічого не відомо

У Хмельницькому рятувальники зняли з даху вантажного вагона 14-річного підлітка, якого вразило електричним струмом. Інцидент стався увечері 11 травня на вулиці Калнишевського.

Про це повідомили в ДСНС. О 20:10 до служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про дитину, яка перебувала на даху вагона.

Рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися на висоту та обережно спустили постраждалого хлопця 2010 року народження на землю.

Зверніть увагу, на відео присутні чутливі кадри!

Його передали медикам для надання невідкладної допомоги. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронні органи.

ДСНС попереджає: залізниця — не місце для розваг. Підйом на вагони може завершитися трагедією: контактна мережа під високою напругою становить смертельну небезпеку навіть без дотику. Батьків застерегли не залишати дітей без нагляду поблизу колій, пояснювати їм ризики та стежити за поведінкою підлітків — відверта розмова часто рятує життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що схожа ситуація сталася і в Бучі, що розташована під Києвом. На міському залізничному вокзалі неповнолітню дівчину уразило струмом, коли вона перебувала на даху вагона. За попередніми даними, постраждала отримала термічні опіки 3-4 ступені й на момент публікації новини перебувала в реанімації.