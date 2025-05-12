Подросток чуть не погиб из-за опасного развлечения: спасатели показали видео

О его состоянии ничего не известно

В Хмельницком спасатели сняли с крыши грузового вагона 14-летнего подростка, пораженного электрическим током. Инцидент произошел вечером 11 мая по улице Калнышевского.

Об этом сообщили в ГСЧС. В 20:10 в службу спасения поступило сообщение от находившегося на крыше вагона дежурного полиции о ребенке.

Спасатели с помощью выдвижной стремянки поднялись на высоту и осторожно спустили пострадавшего парня 2010 года рождения на землю.

Обратите внимание, на видео находятся чувствительные кадры!

Его передали медикам для оказания неотложной помощи. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

ГСЧП предупреждает: железная дорога – не место для развлечений. Подъем на вагоны может завершиться трагедией: контактная сеть под высоким напряжением представляет смертельную опасность даже без прикосновения. Родителей предостерегли не оставлять детей без присмотра вблизи путей, объяснять им риски и следить за поведением подростков — откровенный разговор часто спасает жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что похожая ситуация произошла и в Буче, расположенной под Киевом. На городском железнодорожном вокзале несовершеннолетнюю девушку поразило током, когда она находилась на крыше вагона. По предварительным данным, пострадавшая получила термические ожоги 3-4 степени и к моменту публикации новости находилась в реанимации.